Siracusa, armi e droga in un appartamento: denunciato un giovane

Questa mattina, poco prima delle 4, gli agenti delle Volanti, nel corso dei controlli antidroga che ogni giorni interessano le cosiddette piazze di spaccio siracusane, hanno ispezionato una palazzina in via Italia 103, e a seguito del rinvenimento, nel pianerottolo dell’ultimo piano, di materiale utilizzato per il confezionamento di droga, hanno perquisito due appartamenti in uso ad un giovane di 26 anni, ed hanno rinvenuto 90 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e un coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente. Nel secondo appartamento, inoltre, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro due pistole a salve con canne occluse, una cartuccia calibro 6,35 e 250 cartucce a salve, 4 candelotti categoria f4 per i quali è prevista la vendita a persone titolate e altro materiale pirotecnico. Il ventiseienne è stato denunciato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di armi.