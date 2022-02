Due progetti di Agricoltura sociale: c'è l'adesione del Comune di Modica

Due progetti di Agricoltura sociale ai quali il Comune di Modica ha aderito come partner. Nello specifico si tratta di:“Vicinale - Percorsi didattici di agricoltura sociale” che tra i propri obiettivi ha quello di recuperare un’area che si trova in via Nuova Sant’Antonio - quartiere Dente, zona Cappuccini, rendendola un luogo di socializzazione, didattica, incontro, parco naturale. L’area ricade sull’antico “vicinale” di collegamento tra le città di Modica e Ragusa, una via che in passato veniva attraversata da uomini, cavalli e asini ed era, allo stesso tempo area coltivata, luogo di passaggio anche per il bestiame, punto di incontro per scambi commerciali. “API - Agricoltura per l’Inclusione”: l’idea del progetto è quella di di rinsaldare e valorizzare una rete di aziende agricole, cooperative sociali e associazioni che operano in zone ad alta ruralità e in area naturalistica, occupandosi di attività extra agricole e innovative come, per esempio, l’apiterapia, il recupero di semi e piante antiche, attività didattiche collegate al mondo agricolo, lavorazione e trasformazione di erbe officinali e aromatiche, interventi di inclusione sociale tramite progetti di reinserimento socio-lavorativo collegati a situazioni di marginalità sociale. Tra gli obiettivi c’è anche quello di recuperare l’antico orto officinale dei monaci che abitavano il convento di Santa Maria del Gesù a Modica alta.