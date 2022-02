Cade su pendio ghiacciato a Piano Zucchi, Polizia salva sciatore

Grazie all'intervento di una pattuglia della Polizia di Stato, partita a bordo di un elicottero del IV Reparto Volo di Boccadifalco alla volta di Piano Zucchi, uno sciatore palermitano di 69 anni è stato tratto in salvo dopo essere caduto per diversi metri su un pendio ghiacciato in località "Piano Scalonazzo", procurandosi diverse fratture agli arti. Insieme a personale del Soccorso Alpino e Speleologico, i poliziotti hanno portato a compimento una complessa operazione di salvataggio resa ancor più difficoltosa dal forte vento e dall'ambiente impervio.

Hanno, dapprima raggiunto, immobilizzato e stabilizzato il ferito e poi issato la barella attraverso il verricello in dotazione all'elicottero. Il malcapitato, seppur dolorante, prima di venire trasportato all'ospedale Civico di Palermo, ha ringraziato i suoi soccorritori in divisa.