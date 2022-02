Pozzallo, un albero per ogni rotariano: intesa tra Comune e Club service

Nell'aula consiliare del Comune di Pozzallo è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Pozzallo nella persona del Sindaco Roberto Ammatuna e i Presidenti dei Rotary Club dell’Area Iblea (Comiso, Modica, Pozzallo-Ispica, Ragusa, Ragusa Ibla, Scicli e Vittoria), rispettivamente Fabrizio Comisi, Giovanni Adamo, Giorgio Pisana, Giuseppe Antoci, Calogero Ugo Strazzeri, Lucia di Paola, Giuseppe Antonio Tommasi, e i Presidenti del Rotaract Clubs di Modica, Pozzallo-Ispica e Ragusa, Roberto Leone, Michela Canto e Giuseppe Caruso, per l’attuazione del progetto distrettuale “un albero per ogni rotariano”. L’iniziativa rotariana consiste nella realizzazione di un polmone verde, con la messa a dimora di specie arboree, nel cuore della Città di Pozzallo sul Lungomare Raganzino. Il progetto voluto dal Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Gaetano De Bernardis, ha l’obiettivo di promuovere e tutelare la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. L’area sarà fruibile ai cittadini e ai visitatori a conclusione dei lavori di restauro attualmente in corso sul Lungomare Raganzino.