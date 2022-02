Pozzuoli, una serie di eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei

Una serie di eventi sismici legati al bradisismo flegreo hanno interessato oggi l'area dei Campi Flegrei, in particolare quella a Sud-Ovest della Solfatara.

Undici gli eventi registrati dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano tra le ore 8,10 e le 10,48.

L'evento di maggiore intensità si è avuto alle ore 10,14 di magnitudo 1,0 della scala Richter ad una profondità di 1910 metri, localizzato sulla linea di costa a confine tra Pozzuoli, località La Pietra, e il quartiere napoletano di Bagnoli.

Questo evento, avvertito dai residenti della zona e dell'area del vulcano Solfatara, ha concluso una serie di sei scosse registrate nell'arco di 6 minuti, tutte di bassa energia. Non vengono finora registrati disagi o danni alla popolazione. In campo per le verifiche la Polizia Municipale e le squadre della Protezione civile locale.

L'attività sismica dovuta alla fase ascensionale del bradisismo è ripresa con una certa intensità dai primi giorni del nuovo anno. Oggi si sono registrati i nuovi eventi dopo due giorni di pausa seguiti ad una scossa di magnitudo 1,4 verificatasi all'alba di venerdì scorso.