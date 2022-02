Bloccato nella neve in Irpinia percorre 12 chilometri a piedi

Bloccato dalla neve su un altopiano in Irpinia, un escursionista di Battipaglia (Salerno) non si è perso d'animo e prima che calasse la sera si è incamminato percorrendo 12 chilometri per arrivare al primo centro abitato.

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Piano Migliano, nel territorio del comune di Calabritto (Avellino).

L'uomo ha lasciato l'automobile bloccata nella neve e, non potendo utilizzare il telefonino per mancanza di collegamento, ha deciso di mettersi in marcia raggiungendo due ore dopo il centro abitato di Calabritto. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Lioni ha poi recuperato l'autovettura.