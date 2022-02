Ha violato gli arresti domiciliari e per di più era positivo al coronavirus, per questo motivo un uomo di 31 anni è stato denunciato dai carabinieri di Acireale per evasione e per aver violato le disposizioni in materia di contenimento della pandemia. L’uomo, sottoposto a regime di quarantena, è stato rintracciato mentre passeggiava a piedi in via Ariosto.