Il Messina in netta ripresa espugna il San Nicola: Bari battuto nel finale (1 - 2)

Che il Messina fosse in netta ripresa lo si era visto nel derby contro il Palermo, ma che avesse inferto la prima sconfitta stagionale al Bari capolista, nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Ma la palla è tonda, così i peloritani diventano gli eroi della 24esima giornata, andando a vincere al 'San Nicola' di Bari col punteggio di 1 a 2.

E' il Bari che sblocca in avvio il risultato con Terranova. Il Messina risponde per le rime e pareggia con Trasciani.

Nella ripresa pur aumentando il peso offensivo e cercando con maggiore insistenza il gol del vantaggio, la squadra di Mignani si è fatta sorprendere durante il forcing finale: dopo un pallone perso a centrocampo, a pochi minuti dal 90', i peloritani hanno trovato il gol vittoria con Gonçalves. Per il Messina una festa inaspettata.