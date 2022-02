Alla galleria "Exante" dal 12 febbraio la mostra d'arte "Chiunque dovunque"

Il 12 febbraio alle 18 verrà inaugurata da “EXANTEgalleria”, micro-spazio artistico in Via Nicola Fabrizi 7, a Messina, la mostra d’arte “CHIUNQUE DOVUNQUE” che vedrà dialogare armoniosamente le opere dell’artista Messinese Lorenza Stagno D’Alcontres (in arte Lola) e dell’artista calabrese Natale Mancuso a cui piace definirsi “cacciatore di tramonti”.

Su una parete saranno esposte le opere della collezione “Che donna scegli di essere?” di Lola. L’artista racconta così questa serie di dipinti su tela: “L’opportunità di scegliere di essere chi vogliamo, di vivere le emozioni che desideriamo. Di sentirci libere di scappare o di rimanere, di sbagliare o fare la cosa giusta, di seguire il nostro cammino. Dietro a un cappello che non ci fa sentire giudicate, ascoltiamo solo noi stesse.”

Sulla parete opposta saranno esposte le opere della serie “MANIFESTO” di Natale Mancuso.

“La serie MANIFESTO è nata nei mesi estivi del 2021, dall’esigenza di ri-trovare conforto nel disegno e nei luoghi rappresentati, rivolgendo lo sguardo quotidianamente a Sud-Est. Un blocco di carta, una matita ed una scatola di dodici colori sono stati gli unici strumenti che mi hanno accompagnato durante quattro caldi mesi estivi, passati su una spiaggia calabrese, gli unici strumenti che mi sono imposto di usare, togliendo dall’equazione della creazione artistica la variabile dell’indecisione su quali materiali adottare. Disegni con-centrati, solo colore, nuvole ed acqua di mare.”