Canicattini, spaccio di droga al bar: locale chiuso per 30 giorni

I Carabinieri di Canicattini Bagni hanno notificato un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale per 30 giorni, ad un bar di Corso Vittorio Emanuele. Il decreto è stato emesso dal Questore di Siracusa su proposta dei Carabinieri che a novembre scorso hanno arrestato il titolare dell’attività di somministrazione per spaccio di sostanze stupefacenti che venivano distribuite direttamente ai clienti dall’interno del locale. Il bar, pertanto, era divenuto da diverso tempo ritrovo di pregiudicati e assuntori di stupefacenti che vi si recavano, non solo per consumare bevande, ma per l’acquisto di stupefacente.