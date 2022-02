Modica, Caffè Moak annuncia accordo di partnership commerciale con Caffè Circi

Prosegue lo sviluppo di Caffè Moak, premium brand internazionale nel settore della torrefazione e distribuzione del caffè con sede a Modica, che ha annunciato una partnership tutta Italiana con Caffè Circi per un’offerta sempre più ampia e di qualità rivolta alla clientela italiana e internazionale.

La partnership delle due aziende, le cui famiglie vantano un legame di amicizia e stima di lunga data, simbolo del Made in Italy e radicate nel territorio, si connota su dei requisiti di comuni e reciproche competenze, esperienze, condivisioni di idee e conoscenze che consentono di guardare al futuro con fiducia e determinazione.

Con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il prodotto che rappresenta la vera italianità in tutto il mondo, garantendo progetti sostenibili e rispettosi dell’ambiente, la partnership punta a rafforzare e ad accelerare il piano di crescita nazionale ed internazionale delle due aziende, lo sviluppo del business export e le sfide per il posizionamento e mantenimento dei prodotti nel segmento premium.