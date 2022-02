Strada d'entrata a Floridia chiusa da 2 mesi, il sindaco: aspettiamo il finanziamento

Proteste senza fine degli abitanti di Floridia da due mesi costretti ad entrare in città da percorsi alternativi, in quanto la Strada Statale 124, è chiuso al transito in entrata. Lettere, mail e segnalazioni Facebook sono arrivate alla redazione di Nuovo Sud per quello che giustamente è un disservizio. "Questa città - dice una lettrice - è un cantiere aperto e siamo in assenza totale di amministrazione, ma anche di opposizione". La questione è stata rivolta al sindaco Marco Carianni che mette le mani avanti. "La strada è considerata pericolosa e noi come amministrazione abbiamo sentito il dovere di chiuderla in entrata. Posso però assicurare che c'è un finanziamento in corso da 100 mila euro per sistemarla e rifare il tappetino d'asfalto. Ho segnalato la vicenda all'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone che ni ha assicurato che per ottenere il finanziamento per il tratto della Statale 124 e solo una questione di ore".