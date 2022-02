Milano, albero crolla per il vento e colpisce un'auto (IL VIDEO)

Il forte vento sta provocando disagi e danni a Milano. Ciclomotori e biciclette per terra, ma anche un grosso albero che si è abbattuto tra via Solari e via Montevideo, ha totalmente bloccato la strada. Il grosso albero è venuto giù poco prima delle 11 fra l'incredulità dei passanti. Un forte boato ha accompagnato il crollo dell'arbusto, che non ha fatto vittime, ma tanta paura. In quel preciso istante transitava una Mercedes che è stata colpita con la parte finale dei rami. Il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo illeso, ma in stato di choc. Bastava qualche metro e la sua auto sarebbe diventata una bara. Sul posto la polizia e gli addetti al verde pubblico. La chiusura della rotatoria è stata inevitabile.

Ga.Ma.