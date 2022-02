Modica, Domenico Pisana ospite d'onore a Festival letterario in Russia a luglio

Il Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana sarà ospite d’onore del Festival internazionale "Shores of Friendship" che si terrà in Russia dal 27 al 31 luglio 2022. A darne comunicazione all’interessato è stato nei giorni scorsi Terekhin Vadim Fedorovich, poeta e Consigliere di Stato della II classe della Regione di Kaluga, nonché Copresidente dell'Unione degli scrittori della Russia.

“Sono onorato - dichiara Domenico Pisana - di questo invito del poeta russo Terekhin Vadim Fedorovich, che ho avuto il piacere di conoscere al FemiIstanbul nel novembre del 2019 , e credo che queste occasioni siano delle opportunità per stabilire dei circuiti nell’ottica di una integrazione di culture e identità che si intrecciano con la consapevolezza di essere “coscienze pensanti” che offrono, con il linguaggio della poesia e della letteratura, messaggi universali che aprono la parola alla storia dei popoli con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un modo più umano”. Domenico Pisana sarà uno dei 14 ospiti d’onore dell’evento.