Covid, cala il numero dei positivi nel Ragusano ma aumentano i morti

Scendono i positivi al Covid nel Ragusano ma aumenta il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore è morta una donna comisana di 91 anni vaccinata con tre dosi. Il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, sale, quindi, a 447. Per quanto riguarda i contagi, si registra un altro calo dei positivi: scendono a 8.410 (ieri erano 8.600); 8.283 si trovano in isolamento domiciliare, 100 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 25 in Rsa Covid e 2 Foresteria. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 271, Chiaramonte Gulfi 155, Comiso 906, Giarratana 54, Ispica 371, Modica 1.586, Monterosso Almo 22, Pozzallo 651, Ragusa 1.763,

Santa Croce Camerina 270, Scicli 627, Vittoria 1.607.