Un milione al Comune di Avola per la centrale di sollevamento dell'acqua

Il Comune di Avola ha ottenuto un finanziamento pari a oltre 1 milione di euro per la riqualificazione della centrale di sollevamento idrico in contrada Gallina. L’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha comunicato all’ente locale di avere proceduto alla rimodulazione di alcuni interventi a valere sul programma indicato in oggetto e per quanto attiene l’Assemblea territoriale idrica di Siracusa risultano essere stati previsti interventi a Portopalo di Capo Passero e Avola.

“Abbiamo presentato diversi progetti per rifare le condotte ed efficientare l’erogazione dell’acqua in tutte le zone della città – le parole del sindaco Luca Cannata - Abbiamo presentato progetti per 24 milioni di euro attraverso l’Ati idrico a valere sul Pnrr e un importante progetto ci è stato approvato, con l’inserimento dell’intervento di riqualificazione della Centrale dì sollevamento idrico a valere sui fondi Fsc - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Continuiamo a fare, continuiamo a investire e migliorare il nostro servizio idrico”.