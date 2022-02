Al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla il monologo "Anche i santi hanno i brufoli"

Al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla la stagione teatrale prosegue con “Anche i Santi hanno i brufoli”, monologo giullaresco di e con Giovanni Scifoni, accompagnato dagli strumenti di Davide Vaccari e Maurizio Picchiò. Sarà in scena sabato 12 febbraio alle ore 20.30 e domenica 13 febbraio alle ore 18.30. In questo racconto il bravo attore romano fa scendere dall'altare quattro noti Santi e ne illustra la storia e alcuni celebri episodi evidenziandone gli aspetti prettamente umani, indagandone le personalità, i pregi ma anche i difetti.

Le vite e le opere di San Giovanni Bosco, Sant’Agostino, San Giovanni di Dio e Santa Francesca Romana diventano attuali e vengono portati in scena in modo innovativo e insolito. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it