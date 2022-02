Karting, nella prima prova del campionato regionale a Melilli si impone il siracusano Scatà

Nella prima del Regionale Karting a Melilli si impone Scatà. Il pilota siracusano sul circuito di casa domina in Kz 2 davanti a Branciforti e David; Gentile vince la Kzn. In Mini Gr .3 e in Minikart 60 conferme per Blandino e Castro già campioni 2021.

Si è inaugurata la stagione del karting in Sicilia sul circuito di Villasmundo in provincia di Siracusa con la prima prova del Campionato Regionale Aci Sport, la serie promossa dalla Delegazione Regionale coordinata da Daniele Settimo. La gara ha aperto anche il trofeo regionale “Karting Sicilia”. Ottimo successo organizzativo per la P.K.S Italia Motorsport con oltre ottanta piloti al via della manifestazione.

Protagonista assoluto della classe regina, la Kz 2, è stato Lorenzo Scatà, del Team FK Sicily su telaio IPK, autore dell’en plein, avendo vinto la prefinale, la finale e ottenuto la “pole”. Scatà ha chiuso i quindici giri della “Pista del Sole” in 10’57”812 con un vantaggio di 1”735 sull’altro siracusano Alessandro Branciforti del team SS.Racing (Maranello) e di 5”645 sul madonita Gandolfo David, del team omonimo (Intrepid).

Si è fermata ai piedi del podio la rincorsa del messinese Angelo Lombardo, partito dall’ultima casella della griglia per dei problemi in Pre Finale e risalito, compiendo il giro più veloce in gara in 43”411, fino alla terza piazza prima della penalità che lo ha retrocesso in quarta posizione. Primo fra gli Under è risultato il quindicenne alcamese Giovanni Renda del Team Mistretta (CRG) al debutto in Kz 2, come il nisseno Andrea Di Caro, che lo ha preceduto al quinto posto della classifica assoluta su Tony Kart, anche lui assistito da S.S. Racing.

La prima prova del Campionato Regionale Aci Sport è stata caratterizzata dai tanti passaggi di classe, nonchè debutti veri e propri per alcuni “pilotini” approdati alle categorie cadette.

Dopo la stagione di Kz 2 si è schierato in Kz N, cogliendo subito il massimo successo, il ragusano di Vittoria Salvatore Gentile del Team Taccetta, che su Birel si è imposto col tempo di 11’10”596 davanti al messinese di Torrenova Salvatore Giammò su Parolin approdato al Team VRT e al catanese di Santa Venera Gabriele Fichera su Tony kart del Team SVM. Quarto assoluto, e primo fra i senior, il ragusano di Ispica Giuseppe Avveduto. ll siracusano Giuseppe Nicolosi è stato autore del giro più veloce in finale con il tempo di 43”980. In precedenza il termitano Federico Aglieri Rinella su Maranello della S.S Racing ha vinto la prefinale davanti allo stesso Gentile.

Per quanto riguarda i giovanissimi, sono arrivate immediate le conferme con le vittorie dei campioni di categoria in carica: in Mini Gr.3 ha fatto l’en plein il nisseno Cristian Blandino del team CM Motorsport (KR) che dopo essersi aggiudicato la pre finale, ha chiuso i 10 giri della finale in 8’13”764, e compiuto il best lap in 48”853. Alle sue spalle il catanese di Misterbianco Antonio Bonomo del team Leotta e il ragusano Daniele Schillace del team Vacirca rispettivamente a 5”342 e 5”467.

Nella 60 Minikart, doppio successo anche per il catanese Andrea Castro due volte davanti al marsalese Marco Puma che in finale è stato autore del giro più veloce in gara in 49”660 giungendo vicinissimo al vincitore. Terza Piazza per il catanese di Piedimonte Etneo Rudi Bonanno.

Nel monomarca Iame X-30 si è imposto in finale Silvio Gallo col tempo di 11’45”093 e il best lap in 46”214. Alle sue spalle I catanesi Andrea Casella del Team Greco e Leonardo Bonomo del team Leotta rispettivamente a 3”543 e 3”887.

Successi anche per Dario Giacalone nella 125 Tag mista Junior/Senior e per Giuseppe Carrà nella categoria 125 Tag Rotax Max.

Nel trofeo Interprovinciale i primi vincitori del 2022 sono stati il palermitano di Bagheria Giuseppe Cilia fra gli Under e il ragusano di Ispica Giuseppe Mauceri fra gli Over.

Il prossimo appuntamento col Karting Regionale Aci Sport è previsto a Minoa, in provincia di Agrigento ill 27 febbraio.