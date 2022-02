Droga nel Catanese, sgominata organizzazione capeggiata da due cugini col reddito di cittadinanza

Carabinieri del comando provinciale di Catania, supportati da reparti specializzati dell'Arma, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Gip, nei confronti di 13 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale e condotta dalla compagnia di Gravina di Catania, ha fatto luce sull'operatività di un gruppo, dotato di una struttura verticistica e dedito al traffico di cocaina e marijuana in almeno tre fiorenti 'piazze di spaccio tra il capoluogo etneo e Mascalucia. Secondo l'accusa l'associazione sarebbe stata capeggiata da due cugini, risultati percettori del reddito di cittadinanza, e sarebbe stata capace di incassare oltre 8.000 euro al giorno dalla vendita della droga.