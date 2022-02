L'auto sbanda e finisce in aperta campagna sulla Floridia - Cassibile

Un incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 11 sulla strada provinciale 12, Floridia - Cassibile. Si tratta di un incidente autonomo, fortunatamente senza tragiche conseguenze. Una piccola utilitaria, subito dopo avere superato il carcere di Cavadonna, è andata a finire fuori strada finendo la propria corsa in aperta campagna. L'auto ha prima buttato giù un muretto di recinzione e poi è finita nei campi. Sono stati gli automobilisti in transito nella zona a fare scattare l'allarme. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha prestato i soccorsi al conducente all'anziana conducente della Fiat Panda e subito dopo i carabinieri ed i vigili del fuoco. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, mentre il conducente dell'auto non avrebbe riportato ferite gravi. Indagini in corso dei carabinieri.

L.M.