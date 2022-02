Tenta di rubare ambulanza, straniero di 25 anni denunciato a Catania

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un cittadino extracomunitario di 35 anni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto e danneggiamento. L'uomo, giunto all'ospedale Cannizzaro di Catania in evidente stato di ebbrezza e in forte stato di agitazione, dopo avere rifiutato le cure del caso ed aver creato scompiglio nell'area antistante al pronto soccorso, ad un tratto si è introdotto all'interno di un'ambulanza del 118 e, nel tentativo di rubare il veicolo di soccorso, ha aggredito l'autista sferrandogli un pugno. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno bloccato l'uomo, portandolo al Commissariato