Abbatte muro oratorio con ruspa, arrestato a Catania

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un uomo che, dopo avere abbattuto con la ruspa un muro, ha tentato di appropriarsi del terreno di un oratorio per trasportarvi e detenervi alcuni cavalli. E' accaduto a Catania. In manette è finito un 62enne che dovrà rispondere di evasione, porto abusivo di un coltello, false generalità a pubblico ufficiale, invasione di terreni ed edifici e gestione illegale di rifiuti speciali. L'arrestato, insieme ad altre due persone denunciate per gestione illegale di rifiuti e occupazione illegale di terreno, ha demolito con una ruspa il muro perimetrale di un oratorio religioso che accoglie i minori residenti nel quartiere di Librino ai fini ricreativi, allo scopo di trasportarvi e detenervi alcuni cavalli. Tra l'altro, il terreno è di proprietà del Comune di Catania che, visti i nobili scopi, lo aveva affidato alle suore le quali, invitate presso gli uffici di polizia, hanno presentato denuncia. Non solo, i tre indagati hanno abbandonato il materiale di risulta nel verde pubblico, senza curarsi dei molti residenti e dei tanti ragazzini che frequentano il posto.

La ruspa utilizzata per la demolizione e il coltello in possesso dell'arrestato sono stati sottoposti a sequestro penale e sono state inoltrate le richieste agli enti competenti al fine di fare ripulire e bonificare l'area interessata. L'arrestato è stato accompagnato in carcere a Palermo.