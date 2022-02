Il Marketing tradizionale che resiste alle innovazioni tecnologiche

Il termine Marketing deriva dal verbo inglese to market, che significa immettere nel mercato ed è stato usato per indicare l’attività dell’impresa rivolta alla gestione delle relazioni con il mercato e facilitarne la commercializzazione di un bene o un servizio.

Tipicamente il marketing si attiene al carattere decisionale relativo al prodotto, ovvero caratteristiche immagine, prezzo di vendita, canali di distribuzione, target di vendita, azioni promozionali, pubblicità, rete vendita.

Tuttavia col tempo la parola marketing ha assunto un significato più vario adattandosi ai mutamenti ambientali socio-economico in cui le aziende si sono trovate ad operare, mutamenti dovuti allo sviluppo tecnologico che hanno consentito di usare nuove strategie e modalità di interazione tra azienda e cliente finale (marketing relazionale).

E' ovvio che il marketing si evolve naturalmente adattandosi ai mutamenti ambientali e tecnologici, tuttavia ci sono dei principi che non cambiano, tra questi si inserisce lo strumento promozionale che si fonda sul principio immutabile della riconoscenza utilizzando i gadget personalizzati.

La riconoscenza e la gratitudine sono i sentimenti alla base del successo dei gadget, sin da piccoli siamo spinti a ringraziare chi ci fa un dono, spesso da adulti ricambiamo le persone che ci fanno un regalo con un altro regalo, il gadget sfrutta proprio questo principio chi riceve qualcosa si sente in dovere di dare qualcosa in cambio.

Questa tecnica si ritrova anche nei centri commerciali dove si fanno degustare i prodotti o anche sul web con le prove gratuite dei sevizi, codici sconto, ebook in omaggio, sconto sul primo acquisto, in cambio di un indirizzo email o di un numero di telefono.

Il gadget è efficace non solo perché predispone il cliente potenziale all'acquisto ma anche perché vengono personalizzati oggetti della quotidianità con logo e recapiti aziendali, accendini, penne, chiavette USB, magliette, cappellini, calendari che pubblicizzano continuamente l'immagine aziendale, facendo sì che le possibilità di essere conosciuti e riconosciuti aumentano in maniera esponenziale a fronte di una spesa modesta paragonandola ai ritorni in termini di immagine che questa strategia è in grado di garantire, infatti il gadget si acquista una volta sola ma la sua efficacia è continua e duratura nel tempo. Tra l'altro i gadget possono essere detratti a livello fiscale, entro certi limiti, in quanto spese di rappresentanza.

Magliette e cappellini sono i gadget personalizzati più utilizzati dalle aziende per promuovere il brand di un azienda. L'utilizzo delle magliette e dei cappellini per la pubblicità per promuovere il proprio brand è una della azioni promozionali più vantaggiosa per una azienda sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della visibilità e dell'utilità. Infatti una caratteristica importante dei gadget come strumento promozionale è proprio che siano utili, funzionali, pratici e che si possano usare ogni giorno al di là del fattore estetico.

Tra le soluzioni più utilizzati oltre alle magliette e ai cappellini ci sono le penne, i quaderni le shopper e le chiavette usb, oggetti che possono essere utilizzati in una miriade di situazioni.

Come è naturale questi gadget sono finalizzati a promuovere il brand aziendale quindi è altrettanto importante porre attenzione anche al design volto a suscitare la curiosità degli utenti sempre però coerentemente con il brand aziendale.