Commercianti di Cinisi in allarme: scassinate diverse saracinesche nella notte

La notte scorsa, intorno alle 4, alcuni malviventi, indisturbati ma ripresi da telecamere, hanno scassinato le saracinesche di diverse attività commerciali lungo il corso principale di Cinisi, in provincia di Palermo, portando via diversi oggetti. Ingenti i danni.

Sulla vicenda interviene il Comitato dei Commercianti ed il Presidio di Confesercenti di Cinisi: "Manifestiamo la nostra solidarietà ai titolari delle ditte coinvolte - si legge in una nota - e chiediamo con forza che le forze dell'ordine e di polizia, le istituzioni tutte, rafforzino la presenza nel nostro territorio. Non possiamo nascondere il nostro sconforto per il degrado sociale e delinquenziale raggiunto, tali comportamenti ed azioni vigliacche non devono rimanere impunite e non devono accadere più. Lanciamo inoltre un appello a chiunque abbia visto qualcosa, anche in forma anonima, il nostro spirito e la nostra forza è sempre stata proprio quella dell'aiuto reciproco e di comunità rispettosa e consapevole. Chiediamo altresì a tutte le forze politiche del territorio di far sentire la propria voce ed indignazione. Scriveremo inoltre al Prefetto di Palermo affinché vengano immediatamente intensificati i controlli di polizia al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza sul territorio".