Minacce alla ministra Carfagna, la solidarietà di Gianfranco Miccichè

La ministra per il Sud Mara Carfagna è stata minacciata di morte. L' esponente di Forza Italia al governo ha ricevuto una busta contenente minacce e un proiettile. La missiva (una raccomandata con ricevuta di ritorno) arrivata alla segreteria di Carfagna alla Camera sarebbe stata aperta e vagliata dalla sicurezza, in virtù delle misure di sorveglianza molto stringenti messe in atto per la specifica esposizione al rischio della ministra.

Numerosi, senza distinzione di appartenenze politiche, gli attestati di solidarietà.

“Piena solidarietà al ministro per il Sud, Mara Carfagna, destinataria di gravissime minacce di morte e di una busta contenente un proiettile. Chi si nasconde dietro l’anonimato è un vile. Sono sicuro che Mara non si farà intimidire da questo gesto inconsulto”. Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.