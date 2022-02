Gioventù Nazionale Ragusa, incontro di orientamento sull’Università di Catania

La Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale Ragusa ha organizzato, per il prossimo 24 febbraio, un incontro di orientamento universitario rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia di Ragusa.

“Tra le nostre attività - spiega Simone Diquattro, coordinatore cittadino GN Ragusa e già rappresentante universitario - prestiamo particolare attenzione all’orientamento universitario. Crediamo fortemente che gli studenti debbano aver chiare le opportunità offerte dalle università del nostro territorio, troppo spesso sottovalutate a causa di insensati luoghi comuni. Durante l’incontro ci occuperemo, insieme agli altri membri del movimento, di spiegare le opportunità offerte dall’Universtà di Catania, nonché i servizi forniti, le tasse e quant’altro. Inoltre grazie al contributo di Gianvalerio Amato, coordinatore cittadino Gn Vittoria e attualmente studente di Giurisprudenza a UniCt, gli studenti verranno informati sulle agevolazioni economiche in termini di sussidi, borse di studio, premi eccettera”.

L’incontro si svolgerà online giovedì 24 febbraio alle ore 18, tramite piattaforma telematica. Per partecipare bisognerà iscriversi cliccando al link: https://forms.gle/WyAh3f6ukh7NXXKr5