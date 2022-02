Il Giorno del Ricordo,10 febbraio 1947: le Foibe, pagina oscura della storia

Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, Zara e la maggior parte della Venezia Giulia. lI regime comunista costrinse gli italiani ad abbandonare le proprie case, la propria terra. Circa 250 mila italiani furono costretti ad andare via e furono dislocati in tutta Italia nei campi profughi, non ricevendo spesso la comprensione ed il sostegno dovuti. Anche a Siracusa, in Ortigia, dopo l'esodo dei profughi, fu insediato un centro di smistamento. Una pagina di storia era stata strappata dai libri, anzi mai scritta, tutto era destinato a restare sepolto nel silenzio. Migliaia di italiani, militari e civili, tra cui tanti preti, a guerra finita, sono stati gettati negli inghiottitoi carsici; l'unica loro colpa di essere italiani, vittime dell'odio ideologico, etnico e sociale del nuovo regime comunista. Un capitolo buio della storia nazionale ed internazionale che causò lutti, sofferenze e spargimento di sangue innocente. Ora che si sa tutto della tragica fine degli italiani infoibati, gettati vivi o morti nelle profondità carsiche, dobbiamo ricordare perché mai più prevalga la violenza sulla ragione, perché la tragedia di uomini e donne come Norma Cossetto resti scolpita nella memoria di tutti e sia stimolo al continuo ripudio dell'odio e della guerra.