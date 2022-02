Arrestato per droga a Siracusa, 'evade': viene preso

Un siracusano di 33 anni, già con diversi precedenti per spaccio di stupefacenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Siracusa per evasione.

L’uomo, arrestato e sottoposto ai domiciliari qualche giorno fa poiché trovato in possesso di diverse dosi di marijuana e hashish, nel corso dei controlli da parte dei Carabinieri non è stato trovato in casa.

I militari dell’Arma lo hanno rintracciato ed arrestato in flagranza nei pressi di una principale arteria della zona alta del capoluogo, dopo che si era allontanato dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. L’arrestato è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari.