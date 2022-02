Aci Castello, smontavano pezzi di motore dalle auto in sosta: tre denunciati

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno denunciato un 38enne di Palagonia, un 18enne di Reggio Emilia e una 23enne di origini romene perché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Un cittadino si era presentato in caserma per segnalare che in Via Aci Castello, nei pressi di un parcheggio, aveva notato tre persone aggirarsi con fare sospetto tra le autovetture. I tre, al suo arrivo, si sarebbero allontanate in tutta fretta a bordo di una Mercedes Classe A. Una pattuglia, nel transitare in via Musco, ha localizzato la Mercedes segnalata in sosta a margine della strada. Ai carabinieri intervenuti è bastato poco per capire che il 18enne e la 23enne, a bordo della Mercedes, stavano aspettando che un terzo complice finisse il “lavoro”. Dall’altro lato della carreggiata, hanno notato un uomo armeggiare nel vano motore di una Classe A, identica alla loro. I militari hanno bloccato i tre che sono stati trovati in possesso di diversi utensili da officina, nonché di un crick ed un catalizzatore, appena asportato da un’altra auto parcheggiata.