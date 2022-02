Piazze di spaccio a Siracusa, gli trovano in casa 'coca', crack e 'fumo'

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, agenti delle Volanti hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di 21 anni, per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Il ventunenne, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, 23 di crack, 9 di marijuana e 1 di hashish.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.