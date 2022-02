Vittoria, domani si commemora Giovanni Palatucci

In occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, deceduto a soli 36 anni nel campo di concentramento nazista di Dachau, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani, domani 10 febbraio alle 12.00, a Vittoria, avrà luogo una cerimonia commemorativa promossa dall’Amministrazione comunale di Vittoria, di concerto con la Questura di Ragusa.

L’evento, che coincide con il “Giorno del ricordo” delle vittime della Foibe, coinvolgerà nella stessa giornata le Questure d’Italia e vuole ancora una volta ricordare il giovane Funzionario di Polizia, definito “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dalla deportazione nazista circa 5.000 ebrei, condannato a morte per “cospirazione ed intelligenza con il nemico” e deceduto due mesi prima dalla liberazione per gli stenti e le sevizie patite.

Saranno presenti le massime autorità civili e militari della provincia.