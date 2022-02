GenerAzioni, Paola Gozzo aggrega a Solarino: corre per sindaca e per il popolo

Solarino ha la possibilità di voltare pagina in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera. Può farlo sostenendo la corsa a sindaca di Paola Gozzo, che nel suo paese d'origine, si affaccia alla "politica per la gente". L'insegnante e sindacalista in forte rimonta sugli avversari sta battendo casa per casa per far capire che i tempi sono cambiati e che non possono essere determinate famiglie che dicono di avere pacchetti di voti, a determinare l'elezione del sindaco e dell'intera classe dirigente.

Gozzo scrive su Facebook: " A quelli che non mi conoscono volevo dire che c’è sempre tempo per cominciare a farlo. Ho scelto di mettere il mio tempo, le mie esperienze umane e professionali e la mia determinazione al servizio di questo paese. Un gruppo di persone che credono al rinnovamento mi ha dato fiducia e da lì, dalla gente, abbiamo iniziato a programmare per le GenerAzioni del passato, per quelle del presente e per quelle future. Ieri sera - afferma Paola Gozzo - il nostro gruppo è cresciuto ancora arricchendosi di risorse umane e di persone che abbracciano il nostro progetto e le nostre idee. Se posso essere utile, se pensate che io possa dare un contributo , lo farò volentieri. Sono la candidata Sindaco dei Solarinesi..."