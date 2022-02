Confartigianato Imprese Siracusa punta sulla green economy

Il presidente di Confartigianato Imprese Siracusa, Daniele La Porta ed il segretario provinciale, Enzo Caschetto, hanno ricevuto lunedì scorso l’amministratore delegato della Greenhouse Investment Group, Michael O’Leary-Collins. L’incontro ha rappresentato il punto di partenza della futura collaborazione tra Confartigianato Siracusa e la società irlandese Greenhouse, finalizzata allo sviluppo ed alla creazione di attività imprenditoriali operanti prevalentemente nel settore del riciclaggio e recupero delle cosiddette “terre nobili”, quali ad esempio litio, nichel e cobalto.

Oltre ad occuparsi del finanziamento, attuato attraverso la creazione di joint venture con partner industriali (anche a livello locale), la Greenhouse Investiment Group sviluppa tecnologie avanzate nel campo dell'estrazione mineraria urbana e commercializza queste attività innovative. Reinttroduce quindi i materiali riciclati nelle catene di approvvigionamento che generano un flusso di materie prime per la produzione di manufatti, quali ad esempio le batterie al litio, utilizzate soprattutto nei veicoli elettrici, nei dispositivi elettronici (cellulari, computer) e nelle apparecchiature elettriche.

Greenhouse ha brevettato queste attività innovative nei principali mercati europei, inclusa l'Italia, in partnership con l'australiana Neometals che ha sviluppato e sta commercializzando la sua tecnologia in collaborazione con il gruppo tedesco SMS, leader mondiale nel settore dei metalli, attraverso la joint venture Primobius. Il processo funziona con un'efficienza di riciclaggio superiore all'85% e produce sostanze chimiche per batterie con una purezza superiore al 95%.

Il presidente La Porta ha ringraziato Mr. Michael O’Leary-Collins per avere scelto Confartigianato Siracusa quale interlocutore privilegiato nel territorio, sottolineando la grande attenzione di Confartigianato Imprese verso i temi legati alla sostenibilità ambientale ed allo sviluppo sostenibile delle medie e piccole imprese italiane.

A seguire, il segretario provinciale Caschetto ha sottolineato che la missione siracusana del manager è stata organizzata dopo una serie di interlocuzioni avvenute nei mesi scorsi che hanno avuto come tema centrale la possibilità di insediare e sviluppare nella provincia di Siracusa, realtà imprenditoriali operanti in settori innovativi.