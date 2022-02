Comiso, al Teatro Naselli in scena sabato 12 "L'esperimento" con Luana Toscano

Un testo russo degli anni 90, rielaborato e riscritto dall’attore e regista Rosario Minardi. “L'esperimento”, in scena sabato 12 febbraio alle ore 21 al Teatro Naselli di Comiso, porta sul palco cinque bravi ed intensi attori in una prova particolare che affronta un tema attuale e critico. L'attrice Luana Toscano è la protagonista principale. Interpreta Lisa, un'insegnante sensibile e riservata che riceve la visita inaspettata di quattro suoi studenti nel giorno del suo compleanno. I ragazzi delle scuole superiori, interpretati da Giovanni Arezzo, Irene Tetto, Giuseppe Brancato e Daniele Bruno, riescono a sorprendere la professoressa, portandole anche un regalo da parte di tutta la classe e lei, commossa, è ben felice di accoglierli in casa.