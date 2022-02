Ragusa, Ibla Classica International: presentata la 18^ stagione musicale

Sedici appuntamenti in musica per celebrare la 18esima stagione concertistica di Ibla Classica International. Un fitto programma per l’evento fondato da Giovanni Cultrera, oggi soprintendente del Teatro Bellini di Catania, e promosso dall’associazione Agimus presieduta da Giuseppe Basile, in collaborazione con l’associazione Qirat. Martedì sera al Teatro Perracchio di Ragusa, condotta dalla giornalista Isabella Papiro, si è svolta la presentazione della stagione che inizierà domenica prossima, 13 febbraio. Anche per questa stagione tanti artisti di fama nazionale e internazionale saranno ospiti a Ragusa, città che si trasforma in un palcoscenico di grande prestigio, grazie anche ai suggerimenti dati dal maestro Cultrera. Come sempre le esibizioni dei grandi nomi della musica classica e non solo, si alterneranno a quelle dei giovani talenti artistici provenienti dalla provincia, creando un cartellone vario e affascinante, capace sempre di stupire ed emozionare. La manifestazione ha già superato i 1000 concerti e martedì sera, per allietare i presenti, sono intervenuti il maestro Gianluca Abbate e la cantante Alessia Pallavicino.