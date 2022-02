Vittoria, false fatture per ridurre imposte: sequestro beni e 4 denunce

Beni e denaro per circa 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Ragusa a quattro persone e a due società di Vittoria che operano nel settore del recupero e trasformazione di materiali plastici. Le fiamme gialle, con il coordinamento della Procura di Ragusa, hanno scoperto un sistema di operazioni commerciali finalizzate a ottenere indebiti risparmi di imposta a scapito di una società poi fatta fallire. I due principali indagati (denunciati), appartenenti allo stesso nucleo familiare e già colpiti recentemente da provvedimenti di custodia cautelare per altri illeciti nel settore del riciclaggio di rifiuti plastici, sono ritenuti i reali beneficiari di transazioni che prevedevano l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altre società, tutte di fatto a loro riconducibili, per un valore superiore ai 4 milioni di euro. La Guardia di finanza ha sequestrato 16 fabbricati,13 terreni e 2 auto. Quattro le persone denunciate emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e bancarotta fraudolenta.