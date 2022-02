Modica, detrazioni fiscali e aiuti economici alle imprese: un milione di euro nel 2022

E’ di oltre un milione di euro l’ammontare complessivo delle detrazioni fiscali e degli aiuti economici a beneficio di ditte e imprese modicane per fronteggiare l’emergenza economica causata dalla pandemia. Gli aiuti economici, deliberati oggi dalla Giunta comunale di Modica, si riferiscono all’anno 2022 e riguardano vari aspetti della vita economica cittadina. In tema di sgravi è prevista l’esenzione totale del pagamento della TARI per l’anno 2022 relativa ad immobili adibiti a strutture ricettive, ristoranti, pizzerie, pub, trattorie, birrerie, bar, pasticcerie e impianti sportivi. Riduzione del 50% per titolari di attività di commercio al dettaglio di beni inclusi nella categoria tariffaria N13, ovvero calzature, abbigliamento, ferramenta, edicole e librerie. L’Amministrazione modicana ha anche pensato a tutte quelle imprese che hanno acceso finanziamenti garantendo il pagamento degli interessi per qualsiasi tipo di finanziamento ed il pagamento degli interessi passivi per scoperture di fidi e anticipazioni di liquidità dovuti a consuntivo per l’anno 2021. Per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico di dehors e mercati, essa sarà totalmente gratuita fin quando non cesserà lo stato di emergenza sanitaria nazionale. “Il pacchetto a sostegno dell’impresa deliberato oggi - afferma il sindaco di Modica, Ignazio abbate - riguarda le aziende produttrici (artigiani, commercianti, ricettive, agricole) vuole sostenere attivamente il mondo delle imprese della nostra Città. All’unanimità sia come Giunta sia come maggioranza consiliare abbiamo voluto recepire le istanze provenienti dalle associazioni di categoria che rappresentano le nostre imprese che denunciano una scarsa considerazione da parte della politica. Ad essa si imputa un interesse limitato alla fase più acuta della pandemia che è via via scemato fino a diventare, a detta delle associazioni, quasi inesistente. Ci auguriamo che questi provvedimenti possano sostenere attivamente le imprese scongiurando chiusure e licenziamenti”. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per quanto riguarda l’abbattimento degli interessi, mentre lo sgravio della Tari sarà direttamente applicato dagli uffici.