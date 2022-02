Floridia, via libera dal Genio civile per i lavori nel tratto della Statale 124

Il Genio civile di Siracusa ha scritto una lettera al sindaco di Floridia, Marco Carianni, informandolo che la giunta regionale ha deliberato 100 mila euro per la manutenzione straordinarie delle strade colpite dalle alluvioni dei mesi scorsi. Il finanziamento rientra nei lavori del tratto della Statale 124, alla periferia di Floridia, da due mesi chiuso in entrata. Il Genio civile scrive che grazie alla proficua collaborazione tra il Funzionario di questo Ufficio incaricato delle funzioni di Rup geometra Salvatore Anzalone e l’Ufficio Tecnico di codesto Comune, incaricato della progettazione, è stato verificato, validato, approvato in linea tecnica e nei giorni scorsi trasmesso al Dipartimento Regionale Tecnico il progetto dell’intervento, per il successivo finanziamento". Considerata l’estrema urgenza manifestata da Carianni, il Genio civile ha sollecitato i relativi adempimenti propedeutici all’affidamento e, pertanto, sentito il Rup. si comunica che presumibilmente tra il 18 e il 22 febbraio, sarà effettuata la relativa consegna dei lavori all’impresa affidataria.