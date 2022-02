Cede via dei Pescatori a Mazara del Vallo: l'autobotte sprofonda

Una voragine si è aperta questo pomeriggio in via dei pescatori, nel centro storico di Mazara del Vallo, e un'autobotte piena d'acqua è sprofondata con i pneumatici posteriori.

Il mezzo appartenente ad una ditta privata, per conto del Comune stava raggiungendo alcune abitazioni della casba per rifornirli d'acqua quando la sede stradale ha avuto un cedimento.

L'autobotte è rimasta così incastrata, rischiando che la voragine si allargasse. Per estrarre l'autoarticolato è dovuta intervenire una pala meccanica. Da una prima ispezione effettuata dalla Polizia municipale pare che la zona sottostante sia attraversata da un canale foognario.