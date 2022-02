Musica, Alessandro Forte rinnova la collaborazione con il maestro Gianni Luna

Alessandro Forte torna prepotentemente sulla scena musicale e lo fa in grande stile proponendo un incredibile duetto con Gianni Luna, autore di brani neomelodici per cantanti come Gianni Celeste, Tony Colombo, ma anche per artisti senza tempo tra cui Anna Oxa e Anonimo Italiano.

Alessandro Forte si avvicina al mondo neomelodico già da giovanissimo, ascoltando per ore la musica di miti come Gianni Celeste, immergendosi nella cultura partenopea pur non discendendovi. Curiosamente, infatti, durante i suoi live è più volte capitato che in molti abbiano pensato che l’artista fosse napoletano, cosa che suscita in Alessandro un forte senso di appartenenza.

La consacrazione artistica arriva, però, quando si affida all’etichetta discografica “Sorridi Music”, del cantante e produttore Jo Conti che riconosce in Forte le potenzialità di un cantautore neomelodico capace di toccare con la propria voce gli ascoltatori. Nel 2018 da finalmente vita al progetto a cui da mesi lavora: il suo primo album “È solo il mio pensiero”, contenente 8 brani composti interamente dallo stesso artista.

Seguirà l’anno successivo “Parlando d’amore”, altro Ep dove il cantautore tira fuori tutta la sua verve neomelodica esponendo la propria visione di musica, quell’amore che dà e toglie e che fa “sentire vivi”. Successivamente, nell’ottobre 2020 pubblica il suo terzo album ,“Ancora un altro passo”. Il lavoro contiene 5 brani inediti, 4 scritti da Gianni Luna e 1 curato interamente dall’artista. Ultimo lavoro a cui l’artista si dedica è il grande successo “Verso il vostro cuore”, album che contiene 5 brani composti dal maestro Gianni Luna.

Ora, Alessandro Forte rinnova la collaborare proprio con il suo autore principale, nonché mentore (come rivelato dallo stesso cantante), il maestro Gianni Luna, che, tra i diversi brani di Forte, ha anche curato “Sei bella”, uscito a gennaio 2020 all’interno dell’album “Parlando d’amore”, a cui l’artista tiene particolarmente perché dedicato alla moglie e alla figlia Alexandra.

Con “La stessa passione” l’artista vuole rendere omaggio all’amicizia, alla lealtà, alla felicità di cantare, di esprimere la propria arte avendo la possibilità di condividerla con un artista come il maestro Luna “che fa musica da una vita”: un rapporto saldo, cementificato nel tempo che, oltre ad avere realizzato dal punto di vista professionale straordinari successi, ha anche legato umanamente i due artisti in una amicizia unica e speciale: