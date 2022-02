Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta il libro "Storie di vittime innocenti di mafia"

Lunedì 21 febbraio, alle 17,30, alla Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto, a Palermo, si presenta il libro "Storie di vittime innocenti di mafia". Giuseppe Castronovo, della Libreria Tante Storie, dialogherà con Annamaria Picozzi, procuratrice aggiunta e consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta su Femminicidio e ogni forma di violenza di genere, e con i genitori del piccolo Claudio, Graziella e Ninni Domino.

Cristina, Matteo, Marco, Mariangela, Antonio, Annalisa, Claudio sono alcuni dei protagonisti di questo libro, 16 giovani vite spezzate dalla violenza delle mafie. Innocenti, appartenenti a famiglie senza alcun legame con organizzazioni criminali, vittime di una furia omicida che non sempre hanno trovato giustizia. Grazie alla memoria di genitori, fratelli e sorelle, amici, associazioni a loro dedicate, questo libro ne ricostruisce le vicende affinché le loro vite non vengano mai dimenticate e diventino tasselli della lotta per la legalità, contro tutte le mafie.