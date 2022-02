Deve scontare 7 anni di carcere per spaccio di droga: arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, un pregiudicato siracusano di 52 anni che tra il 2016 ed il 2019 si è reso responsabile di molteplici episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo assieme a complici già tratti in arresto in precedenti operazioni dei Carabinieri.

L’arrestato, sul quale pendeva una condanna a 7 anni di reclusione da scontare in carcere, è stato rintracciato dai militari dell’Arma e tradotto presso la locale Casa Circondariale, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.