Coppia trovata con l'hashish a Canicattini: un arresto e una denuncia

I Carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni dopo un prolungato monitoraggio dell’abitazione di un 26enne, già noto ai militari, dove era stato notato un via vai di giovani nei scorsi giorni, hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo 30 grammi di hashish già pronto per essere spacciato nonché materiale per il confezionamento. L’attenzione dei Carabinieri non si è limitata al proprietario dell’abitazione ma si è estesa anche alla convivente 24enne, la quale aveva tentato di occultare alcune stecche di hashish all’interno della propria borsetta. Per l’uomo è scattato l’arresto e la conseguente sottoposizione agli arresti domiciliari mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà. I due sono stati anche denunciati per l’allaccio abusivo alla corrente elettrica dell’appartamento dove abitano.