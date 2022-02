Palermo, la Finanza sequestra 300 articoli non sicuri

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato oltre 300 articoli non sicuri. In particolare, i "Baschi Verdi", durante un controllo in un esercizio commerciale in Corso dei Mille gestito da un cinese, hanno accertato che oltre 300 prodotti (in particolare elettrodomestici e articoli per la casa), venivano commercializzati in violazione del Codice del Consumo e della cosidetta Direttiva "Bassa Tensione" non recando idonea marcatura CE e non essendo accompagnati da documentazione, nonché istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali in uno Stato dell'U.E.. I finanzieri hanno sequestrato i prodotti, mentre al rappresentante legale sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 6.032,00 euro.