Droga a Marsala, a casa una serra con 37 piante di cannabis: arrestato

Carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato, e posto ai domiciliari, un 40enne che aveva realizzato una serra al chiuso con 37 piante di cannabis nella propria abitazione. Militari dell'Arma hanno anche trovato e sequestrato il materiale necessario per la loro coltivazione, quasi 400 grammi di infiorescenze di marijuana, ancora in fase di essicazione, e altri 23 grammi, già essiccati, della stessa sostanza stupefacente.

Gli investigatori hanno anche posto ai domiciliari un 66enne che aveva cercato di impedire loro l'accesso nella casa. Il Gip ha convalidato gli arresti e disposto la scarcerazione del 66enne e i domiciliari con braccialetto elettronico per il 40enne