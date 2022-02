Sicilia: il Partito Democratico dialoga con Miccichè ma un'intesa è ancora da costruire

Approfittare della spaccatura in Sicilia del centrodestra con un pezzo di Forza Italia e gli autonomisti del Movimento per la Nuova Autonomia in rotta col governatore Nello Musumeci e tentare di allargare il campo delle alleanze per le regionali d'autunno e le amministrative di primavera soprattutto perché il fronte tra i Dem e il M5s comincia a essere stretto per i dissidi interni al movimento.

E' con questo spirito, che il segretario del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo (nella foto), sta dialogando con Gianfranco Miccichè, che deve gestire tra l'altro lo scontro interno al partito esploso mercoledì sera dopo le dichiarazioni di Musumeci, con il leader azzurro a capo di un gruppo ostile alla ricandidatura del presidente della Regione e un altro pezzo invece che spinge per mantenere il sostegno al governatore, capeggiato dagli assessori forzisti che siedono nella giunta. "Abbiamo riunito la segreteria regionale del Pd dieci giorni fa e abbiamo condiviso la necessità di allargare il campo - dice Barbagallo all'ANSA - Con Miccichè ci parliamo e vediamo ogni giorno, ci siamo visti ieri a pranzo, ci siamo visti l'altro ieri e ci vedremo anche oggi. Non rientra neppure nel campo delle indiscrezioni che c'è un accordo Pd e Forza Italia, il tema è un altro: c'è una parte del centrodestra che si sta spaccando. E stiamo ragionando se ci sono compatibilità, il percorso è difficile".