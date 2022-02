Sanità nel Siracusano, Rossana Cannata: possibile incrementare ospedali di comunità

“Oggi in sesta commissione Sanità si è tenuta l’audizione in merito al piano sanitario siracusano da attuare con i fondi Pnrr”. Lo comunica Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, che spiega: “Il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, ha rappresentato i criteri e le linee guida applicate che hanno portato alla dislocazione geografica delle strutture. In particolare con riguardo agli ospedali di comunità, si è tenuto conto del bacino della popolazione con una collocazione nelle tre zone: zona Nord (presidio di Lentini), zona Centro (presidio ospedaliero Rizza di Siracusa), zona Sud (ospedale Trigona di Noto)”.

La parlamentare Rossana Cannata aggiunge: “Ho inoltre rappresentato la richiesta di implementare la realizzazione di queste strutture in particolare nella zona Sud, con la sua collocazione nella struttura di contrada Cozzi a Pachino, e nella zona montana, nei locali di Palazzolo, Buccheri o delle altre comunità. L’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, ha dato la disponibilità a verificare e approfondire la pianificazione, assicurando la meritata attenzione che il territorio siracusano reclama. Per quanto mi riguarda, continuerò a sostenere il percorso di potenziamento e rafforzamento dei servizi sanitari territoriali per troppi anni trascurati”.