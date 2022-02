Covid, calano ancora i contagi nel Ragusano ma si registra un altro morto

Ancora un decesso per Covid nel Ragusano: sale, quindi, a 451 il numero delle persone risultate positive al Covid decedute dall’inizio della pandemia. I positivi sono 7.936 ( ieri erano 8.039): 7.824 si trovano in isolamento domiciliare, 84 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 27 in Rsa Covid e 1 in Foresteria. Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 214, Chiaramonte 153, Comiso 836,

Giarratana 67, Ispica 393, Modica 1.389, Monterosso Almo 18, Pozzallo 623, Ragusa 1.776, Santa Croce Camerina 270, Scicli 612, Vittoria 1.473.