Agguato a Palma di Montechiaro, ucciso a colpi di pistola l'imprenditore Lillo Saito

Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in un agguato avvenuto a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino. La vittima, Lillo Saito, 66 anni, imprenditore, titolare di un'azienda di gelati, era all’interno della propria autovettura Chevrolet Captiva, nella centrale Piazza Provenzano, quando è stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola. I carabinieri hanno subito esaminato le telecamere di sorveglianza della zona e sono risaliti all'auto dell'assassino. Secondo una prima ricostruzione, il killer si sarebbe avvicinato alla vittima mentre saliva a bordo della sua auto e gli avrebbe sparato contro numerosi colpi di pistola, colpendolo soprattutto al viso. Insieme a Saito ci sarebbero stati i genitori, che sono adesso ricoverati per ferite d’arma da fuoco a Licata ma non sarebbero in pericolo di vita. L'assassino, un 44enne, è stato arrestato. Stanno indagando i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro, coordinati dal Comando Compagnia di Licata.