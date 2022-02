Marsala, il sindaco Grillo azzera la giunta e ritira le deleghe: confermati 5 assessori

Nella prospettiva di un rilancio dell’azione politico amministrativa e preso atto delle dimissioni dell'assessore Antonella Coppola, il sindaco Massimo Grillo ha proceduto ad una valutazione politica e ad una conseguente riconsiderazione complessiva degli assetti di governo. Da qui il provvedimento con il quale il sindaco Grillo ha azzerato la Giunta e ritirato le deleghe assessoriali. Con altro atto ha contestualmente riconfermato cinque componenti della precedente compagine: Paolo Ruggieri, Arturo Salvatore Galfano, Oreste Socrate Alagna, Michele Milazzo e Giuseppe D'Alessandro. Inoltre, ha pure nominato il sesto assessore nella persona dell'avvocato Valentina Piraino, riservandosi sia la distribuzione delle deleghe che la nomina del settimo assessore.

Questa la dichiarazione del sindaco Massimo Grillo: “L’azzeramento della giunta e l’immediata nomina della nuova compagine è stato un momento di confronto politico importante per la città. È la prima volta che una crisi politica viene affrontata nella sede istituzionale propria, cioè il Consiglio Comunale. È stata un’occasione, come ha evidenziato giustamente nella sua nota di dimissioni l’Assessore Antonella Coppola, per fare chiarezza rispetto alle contraddizioni e alle dinamiche registrate in questi mesi all’interno dei partiti e dei movimenti che sostengono la mia Giunta. Oggi abbiamo l’opportunità di rilanciare l’azione amministrativa che, al di là delle polemiche interne alla coalizione, è stata comunque pubblicamente apprezzata sia dai gruppi politici e, recentemente, anche dai sindacati. Non ho nominato tutti gli assessori perché, come ho detto, vorrei che, a completare la mia squadra, fosse una figura sulla quale possano convergere la maggior parte delle forze politiche della città per condividere priorità e programmazione per il futuro della città. Ringrazio Antonella Coppola e Michele Gandolfo per il lavoro svolto a servizio della città”.